Rij met vrachtwagens bij Attero steeds langer, protestboeren blijven

Boeren hebben alle toegangswegen naar afvalverwerkingsbedrijf Attero in Wijster geblokkeerd met trekkers. Er zijn grote bulten grind en puin op de weg gestort. De burgemeester van Midden-Drenthe, Cees Bijl, heeft inmiddels een brief afgegeven waar in staat dat de boeren het terrein moeten verlaten en de weg weer vrij moeten maken.

Op de toegangswegen stonden vanochtend zo'n vijftien trekkers, maar in de loop van de dag is het steeds drukker geworden. De blokkade van de wegen heeft aardige files veroorzaakt, waar meerdere vrachtwagens staan te wachten. Ondanks de brief van de gemeente, blijven de boeren gewoon demonstreren in het gebied.

Het is niet de eerste keer dat boeren de toegangswegen naar het bedrijf blokkeren. Dat gebeurde vorige week ook al. Boeren zien het bedrijf, en de afvalverwerkingssector, als een belangrijke uitstoter van stikstof. De politie is inmiddels aanwezig en is het gesprek aangegaan met de boeren.

'Vitale sector'

Attero laat weten begrip te hebben dat de boeren hun onvrede willen uiten, maar dat dit een ongepaste manier is. "Tijdens de coronalockdown vielen we niet voor niets onder de vitale sector", vertelt een woordvoerder namens het bedrijf, die ook wijst op de publieke functie van het bedrijf.