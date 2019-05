Advocaten ex-leden cokebende willen 24 getuigen horen

Tijdens de regiezitting in Assen vroeg elke advocaat aan de rechtbank om meerdere getuigen te mogen horen om zo meer duidelijkheid te krijgen over de criminele inkomsten van hun cliënten. Hun stelling is dat de berekeningen van het Openbaar Ministerie niet kloppen en de bedragen die het OM eist veel te hoog zijn. Bij Saied H. gaat het om bijna twee miljoen euro.De meeste advocaten willen de andere veroordeelde bendeleden als getuigen horen. Het draait met name om Ivo J., die tussen 2013 en september 2015 de rechterhand was van Saied H., de bendeleider. De 29-jarige oud-inwoner van Meppel legde na zijn aanhouding bijna veertig verklaringen af bij justitie over de handel en wandel van de bende. Bijna al die verklaringen werden voor het bewijs gebruikt in de strafzaak tegen de bende. Zonder de informatie van J. hadden het OM en de rechtbank veel minder bewijs gehad.De bendeleden werden in 2017 veroordeeld tot straffen tot acht jaar cel. H. kreeg de hoogste straf. Hij zit al ruim 3,5 jaar vast. J. zelf kreeg voor zijn meewerkende houding drie jaar strafvermindering en werd veroordeeld tot drie jaar cel. Daarvan moet hij nog tien maanden uitzitten. Het is de advocaten van de andere mannen, afkomstig uit Meppel, Almere, Dronten en Emlichheim, er alles aan gelegen om de betrouwbaarheid van Ivo J. onderuit te halen. Dat willen ze omdat de berekeningen van hun criminele winst ook mede zijn gebaseerd op J.’s verklaringen.Tijdens de strafzaak wilde J. niet getuigen. Hij mocht toen ook zwijgen, omdat hij zelf verdachte was. De advocaten hopen dat hij nu wel wil praten. Advocaat Louis de Leon van bendeleider Saied H. wilde van officier van justitie Henk Mous weten of J. een deal met justitie heeft gemaakt en daarom gematst wordt. Dat ontkende Mous stellig. "Toch heb ik vernomen dat hij zijn resterende straf van tien maanden cel in twee fases van vijf maanden per jaar mag uitzitten. Dat vind ik zo gek, zó opvallend", aldus Johan Mühren, die Meppeler Kamal A. (34) bijstaat. "Er spelen hier gekke dingen."Het is hem ook opgevallen dat het OM van zijn cliënt ruim vier ton wil hebben en van Ivo J. bijna drie ton, terwijl J. voor veel meer feiten is veroordeeld. Mous herhaalde dat er geen afspraken zijn gemaakt en beschuldigde Mühren van stemmingmakerij. Volgens hem heeft Kamal A. ruim vier ton verdiend met de handel in speed in met name Zweden. Zijn advocaat wil dan ook acht mannen uit Zweden horen om dat te ontkrachten.De Leon wil meerdere kopers van drugs uit Nederland en Duitsland als getuigen horen, onder meer over bij wie ze nu de drugs kochten. Hij suggereerde dat Ivo J. ook zonder bendeleider Saied H. in drugs handelde en daarmee goed verdiende. Hij hoopt dat de getuigen daar wat over kunnen zeggen.Ivo J. zelf verschijnt overmorgen voor de rechter. Zijn advocaat kan dan ook vragen om extra onderzoek. Woensdag 5 juni beslist de rechtbank over de verzoeken van alle zeven advocaten.