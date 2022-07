Nieuwe expositie Kamp Westerbork laat zien dat na bijna tachtig jaar de oorlog nog altijd dichterbij is dan je denkt

Toen en nu

Ondertussen zetten medewerkers de laatste puntjes op de i bij het andere gedeelte van de expositie. Op de muren staat een grote tijdlijn van toen naar de tijd van nu. Ondertussen worden er vragen gesteld over de oorlog en het herinneringscentrum die in de loop der jaren speelden. Moet je bijvoorbeeld hoogbejaarde oorlogsmisdadigers nog berechten? Doet alle aandacht voor Anne Frank wel recht aan alle andere Joodse slachtoffers? En mogen we vandaag de dag bepaalde actualiteiten vergelijken met de Holocaust?

"Bij deze expositie is het wel de bedoeling dat je gaat nadenken over op wat voor verschillende manieren over de oorlog gedacht is en gedacht wordt", benadrukt Minco. Onlangs schreef ze zelf een column over hoe erg het haar stoorde dat Kamp Westerbork werd gebruikt in een programma dat een satirisch item maakte over de zogenoemde cancelcultuur. Het kampterrein speelt in het item een fictieve locatie voor een festival voor gecancelde artiesten. Minco noemt dat smakeloos en kwetsend.

En ook vindt ze het storend dat tegenwoordig te pas en te onpas de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog wordt gemaakt. "Waarom moet dat? Je ziet de boerenprotesten, de coronaprotesten. Overal wordt de Jodenvervolging er bij gehaald. Dan denk ik: Hallo, kunnen we dat ook laten? Het heeft helemaal geen verbinding met elkaar. Ik vind het smakeloos en het laat zien dat mensen geen idee hebben wat dat heeft ingehouden. Dus als ik zulke dingen hoor, denk ik: werk aan de winkel voor ons."

Leermoment

Het zijn dus dit soort vraagstukken die tijdens de expositie opgeworpen worden. Maar die ook dagelijks bij alle medewerkers van het herinneringscentrum voorbijkomen en waarover gediscussieerd wordt.