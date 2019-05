Accountant gemeente Emmen: Aandelen Wildlands niks waard

Dat maakte wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) vanmiddag bekend. “De gemeente heeft een financieel slecht jaar achter de rug”, zegt Otter. De 10 miljoen euro die de gemeente nu apart moet leggen omdat de waarde van de aandelen op nul is gezet dragen flink bij aan het tekort van 17,1 miljoen over 2018.“Ik begrijp wel dat onze accountant er zo tegenaan kijkt, ik ben zelf ook accountant geweest”, aldus Otter. “Wildlands heeft een negatief eigen vermogen en dan zou het raar zijn als aandelen die wij als gemeente in Wildlands hebben voor 10 miljoen euro in onze boeken staan. Maar het is dus niet gezegd dat we die 10 miljoen euro als gemeente kwijt zijn, we moeten het geld alleen reserveren en kunnen het dus niet aan andere zaken uitgeven.”Door het verlies van 17,1 miljoen is de bodem van de Emmer schatkist inmiddels in zicht. Volgens Otter zit er nog een kleine 8 miljoen euro in. Voor het lopende jaar 2019 ziet het er ook niet rooskleurig uit. Emmen houdt rekening met een tekort van 2,5 miljoen euro.Het college verwacht dat de gemeenteraad actief mee gaat denken bij het vinden van verdere bezuinigingen. Wat wethouder Otter betreft zijn er geen heilige huisjes, al vindt hij bijvoorbeeld investeringen in het gebied rond het ziekenhuis wel erg belangrijk. Het college is al bezig om te kijken of er met minder ambtenaren gewerkt kan worden. Volgens Otter verdwijnen er de komende jaren door natuurlijk verloop tweehonderd werknemers. “Het is de vraag of die allemaal vervangen moeten worden, ook omdat de wereld flink aan het veranderen is.”Niet alleen Wildlands zorgt voor een financiële scheur in de broek, ook de hoge kosten voor jeugdzorg hakken er in. Otter sluit niet uit dat inwoners van Emmen met hogere gemeentelijke lasten te maken krijgen. “De afgelopen vijf jaar zijn de lasten niet verhoogd, zelfs niet met de inflatie. Dat zou nu kunnen veranderen. Maar daar gaat de gemeenteraad over."