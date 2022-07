Wandelroutes Aa en Hunze worden in 2023 aan elkaar vastgeknoopt

Recreatieschap Drenthe wil volgend jaar een wandelknooppuntennetwerk aanleggen in de gemeente Aa en Hunze. Bestaande wandelroutes worden met elkaar verbonden en dat is volgens het recreatieschap goed voor de lokale economie.

Nieuwe wandelpaden wil het recreatieschap alleen aanleggen waar dat echt nodig is, om geen extra druk te leggen op de natuur. Wel is het de bedoeling om routes zo veel mogelijk langs lokale horecagelegenheden te laten lopen, zodat wandelaars gemakkelijk een kop koffie kunnen halen. Een impuls voor de lokale economie, denkt wethouder Bas Luinge.

De realisatie van het netwerk in Aa en Hunze kost zo'n 250.000 euro. Dat bedrag wordt in tweeën gedeeld door de gemeente en de provincie. Daarnaast moet het recreatieschap voor bijvoorbeeld het aanleggen van nieuwe verbindingspaden eerst in overleg met 25 grondeigenaren in de gemeente.