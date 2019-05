Optimisme viert hoogtij bij Wildlands ondanks miljoenenverlies in 2018

Eerder op de middag meldde wethouder Jisse Otter van Emmen nog dat de accountant van de gemeente het aandelenpakket dat Emmen in Wildlands heeft op een waarde van nul heeft gezet. Tot nu toe stond dat pakket voor 10 miljoen in de boeken. Het maakt dat Emmen dat bedrag opzij moet zetten en daarom niet voor andere zaken kan gebruiken.De cijfers over 2018 werken ook bij Wildlands zelf door. Volgens controller Theo de Vries, die namens de gemeente toezichthouder is bij Wildlands, leidt dat tot een afwaardering van 50 miljoen op het park. “Maar dat is puur een boekhoudkundige situatie en een momentopname”, zo benadrukt hij.Dat Wildlands nu even minder geld waard is, zou erg zijn als het park op dit moment financiering zou moeten aantrekken. Maar omdat de gemeente Emmen nu de enige geldschieter is en er een overeenkomst voor vele jaren ligt, is er in feite op dit moment niets aan de hand, zo stellen De Vries en Van Engelen.“Het zou pas erg zijn als we geen goede plannen zouden hebben”, stelt Van Engelen. “Maar we werken volop aan verbeteringen. Eind juni is de nieuwe doorsteek klaar, waardoor we betere verbindingen in het park hebben en we gaan dit jaar het Kompasplein echt groots aanpakken. Die 50 miljoen heeft geen enkel effect op onze bedrijfsvoering.”Door de afspraken met de gemeente is Wildlands veel minder geld kwijt aan rente. De bedrijfsvoering is aangepast op een veel realistischer aantal bezoekers.Volgens de interim-directeur van Wildlands verloopt 2019 erg goed. “Het gaat fors beter dan vorig jaar en dat moet ook. De gemeente kijkt intensief met ons mee en tot nu toe lopen we compleet in de pas, sterker nog, het gaat zelfs beter dan gepland. Vandaag is ook het 30.000e abonnement afgesloten."