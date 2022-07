Statushouders mogen aan de slag bij UMCG

Statushouders met een zorgdiploma gaan werken als zorgassistent bij het UMCG in Groningen. Volgens Arthur Wijsmuller, chirurg en initiatiefnemer van het plan, leren de statushouders hiermee ook sneller Nederlands omdat ze aan de slag zijn. Ze moeten wel eerst een bepaald taalniveau hebben behaald om aan de slag te gaan in het ziekenhuis.

"We vinden het belangrijk dat we mensen kunnen blijven behandelen", legt hij uit waarom hij met dit plan is begonnen. Tijdens de coronaperiode kon dat niet. "Er waren geen plekken voor mensen om uit te slapen na een operatie bijvoorbeeld." Die plekken waren er niet door een tekort aan verpleegkundigen.

Sneller opleiden

Het is volgens hem een win-winsituatie. De statushouder profiteert en het ziekenhuis ook. Normaal kost een traject om als medewerker in de zorg aan de slag te kunnen gaan veel tijd. "Het mes kan aan twee kanten snijden. Als we die mensen die medische kennis hebben in een sneller traject kunnen opleiden, of de Nederlandse taal laten leren, hebben zij en hun families daar niet alleen wat aan. Maar wij, medisch specialisten ook."