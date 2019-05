WZA is onderzoeksbeelden kwijt van 3.000 patiënten

De beelden waren bij de afdeling radiologie van het WZA gemaakt tussen september en december 2016. En die hadden volgens de regels nog zeker 15 jaar bewaard moeten blijven in het medisch dossier van de patiënten. Maar door een fout bij het overzetten naar een ander, extern computersysteem, zijn ze verdwenen.Eind vorig jaar ontdekte het WZA de fout. Meteen daarna heeft het ziekenhuis alle dossiers bekeken en gecheckt of er essentiële informatie ontbreekt. Maar dat is niet het geval, constateert het ziekenhuis. "Het schriftelijke verslag van het radiologisch onderzoek zit wel in het dossier. Hierdoor is geen cruciale informatie verdwenen", zegt Ada Spronk, manager acute zorg bij het WZA.Het WZA bewaart zelf gedurende drie jaar de beelden van radiologisch onderzoek op het eigen computersysteem. "Daardoor waren de beelden tijdens het lopende behandeltraject van patiënten wel gewoon beschikbaar", zegt Spronk. Daarna komt het in opslag bij een externe partij. Daar is volgens het ziekenhuis de fout in het computersysteem ontstaan."We hebben natuurlijk als ziekenhuis heel veel data te verwerken in ons computersysteem. Na drie jaar worden radiologiebeelden overgezet op een systeem bij een externe partij, waar ze vervolgens nog jaren worden bewaard. Bij de verplaatsing is een procedurefout gemaakt en daardoor missen de beelden die van september tot en met november in 2016 zijn gemaakt", legt Spronk uit.Het WZA ontdekte de fout in november 2018, toen er beelden van patiënten opgevraagd werden uit eenzelfde periode, die ineens niet meer te vinden waren. "Dat waren dan huisartsen of specialisten die dat opvroegen. Maar de beelden bleken onvindbaar. Dat vonden we toch wel vreemd. Toen kwamen we erachter dat er drie maanden aan beeldmateriaal kwijt was. Het bleek definitief verdwenen, en da's natuurlijk heel erg vervelend", zegt Spronk.Alle patiënten zijn inmiddels per brief geïnformeerd. Daarin maakt het ziekenhuis 'oprechte excuses' voor de fout. "We hebben ook een meldpunt ingericht, waar mensen terecht konden, als ze zich zorgen maakten. Zo'n veertig mensen hebben zich daar gemeld, omdat ze niet helemaal begrepen, wat er nu aan de hand was", zegt Spronk. Bijna iedereen kon gerustgesteld worden. Behalve één patiënt, die heeft een klacht ingediend. "Die nam er geen genoegen mee", zegt Spronk. "Die is de klachtenprocedure ingegaan."Het voorval is door het WZA gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook zijn behandelend specialisten en huisartsen op de hoogte gebracht.Om te voorkomen dat er nog eens onderzoeksbeelden van het WZA verloren gaan, is heeft de externe partij het computersysteem meteen uitgebreid gecontroleerd. Ook is de procedure aangepast bij het overzetten van de data en is een extra controlemoment toegevoegd.