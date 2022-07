Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Wil je er dit weekend lekker op uit, maar heb je nog geen plannen? Wij zetten de leukste tips van Drenthe op een rij. Van schapen tot bijen en van oude trekkers tot levende standbeelden. Drenthe staat bol van de activiteiten dit weekend. Thuisblijven is zonde.

Wolfeest

Bij de schaapskooi in Balloo is zaterdag en zondag het schapenscheerdersfestival en wolfeest. Er worden natuurlijk schapen geschoren. Daarnaast zijn er demonstraties vilten, spinnen, breien en weven. Ook zijn er allerlei wol- en ambachtelijke producten te koop.

Voor de jeugd is er ook van alles te doen. Zoals het smeden van een spijker bij een echte smidse, pottenbakken op een draaischijf en het vilten van een bloem.

Zaterdag en zondag van 10.30-17.00 uur. Schaapskooi aan de Crabbeweg 2 Balloo. Entree 5 euro, kinderen t/m 12 jaar gratis.

Het geheim van Hunsow

In het Openluchttheater Borger wordt komend weekend de voorstelling Het geheim van Hunsow gespeeld. Het is het jaar 800, maar in de stad Hunsow leeft men bijna alsof het 2022 is. Dat komt door geweldige uitvindingen van Margje, die bevriend is met de Godin van de Vooruitgang.

Zaterdag en zondag elke dag twee voorstellingen om 14.00 en 16.00 uur in openluchttheater De Speulkoel.

Landelijke Open Imkerijdag

Imkers in heel Nederland houden dit weekend open huis. Imkers nemen je mee in de wereld van de bijen en laten zien wat een imker precies doet en waarom. Ook geven ze tips hoe je kunt bijdragen aan een beter leefklimaat voor bijen. Bijen zijn onmisbaar, ze zijn als bestuivers van belang voor vele soorten groenten en fruit, maar ook voor bloemen, planten en bomen in onze natuur. Kijk hier waar in Drenthe imkers open huis houden.

Oostermoerfeest

Dit weekend zijn de laatste dagen van het Oostermoerfeest in Eext. Zaterdag is er een onder andere een oldtimershow met oude machines, trekkers en landbouwmachines. Ook is er een plattelandsfair en een veulenkeuring. Voor wandelaars is een tocht uitgezet door de omgeving van Eext. Zondag is de laatste kans om de praalwagens in een optocht te zien. Vanaf 15.00 uur is er een afterparty.

Zuidenveldfestival

Dit weekend zijn ook de laatste twee dagen van het Zuidenveldfestival in Schoonebeek. Zaterdag is er onder andere een concours hippique en een keuring van Welsh pony's en van schapen. Zondag staat er een dressuurwedstrijd op het programma en treden shantykoren op. Om 17.00 uur wordt het stokje symbolisch overgedragen aan Nieuw-Weerdinge, dat het festival volgend jaar mag organiseren.

Lus van Roden

Zaterdag wordt in Roden de Lus van Roden verreden, een van de bekendste criteriums in het Noorden. Het criterium staat bekend om zijn sterke deelnemersveld, strijd en de gezelligheid na afloop. Grote namen als Erik Dekker, Lammert Huitema, Allard Engels en Tom Jelte Slagter reden hun rondjes over het parcours in het centrum van Roden. De junioren vertrekken om 17.00 uur voor een wedstrijd over 65 kilometer, de heren gaan om 19.00 van start voor een koers over 100 kilometer.

Stiefkiekn

Zondagmiddag staat het dorp Westerbork vanaf 12.00 uur in het teken van kunst en kunstenaars en kunsten. Je kan je de hele middag laten verwonderen door dertig levende standbeelden in het centrum van Westerbork. De deelnemers strijden om het Drentse kampioenschap Stiefkiekn.