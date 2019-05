Drentse vangt shirt Robin van Persie: 'Ik ga hem inlijsten'

"Ik stond op het juiste moment op de goede plek", blikt de Drentse terug op het euforische moment. "Ik stond in de hoek van het stadion en ving het shirt dat hij in het publiek gooide."Seisen is al haar hele leven fan van Feyenoord. Bovendien is ze onder de indruk van Van Persie. "Zijn techniek spreekt me aan, net als zijn persoonlijkheid", zegt ze.Seisen gaat het shirt niet dragen, vertelt ze. "Het hangt nu nog in mijn kamer, later ga ik hem inlijsten. Ik ga het shirt niet verkopen, en ik ga er niet in lopen. Dan moet je hem wassen en loop je het risico dat de handtekening vervaagt. Het bijzondere is er dan wel een beetje af."