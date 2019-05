Boeren en jagers niet blij met uitspraak rechter over vossenjacht

Boeren moeten daar vaak extra vergunningen voor aanvragen. Bovendien moeten ze veel geld voor hoge hekwerken uitgeven en ze staan daar niet om te springen.Overdag mag op het sluwe beest geschoten worden, maar zodra de zon onder gaat, moet een jager ontheffing hebben om door te kunnen jagen. Biologisch pluimveehouder Aaldert Boelen uit Brunsting bij Beilen had tot voorkort die ontheffing voor de jacht op zijn grond voor elkaar, maar deze werd door de faunabescherming aangevochten. Zo zou onvoldoende naar alternatieven zijn gekeken en zou de methode niet effectief zijn.“Wildbeheer houdt de vossenpopulatie hier wat in stand", vertelt Boelen. "Als er te veel komen, dan zal je er wat van moeten afschieten. Overdag een vos schieten is heel erg moeilijk, het zijn nachtdieren, en als het dan echt uit de hand loopt dan kon je ergens op terugvallen."Hij vervolgt: "Als een kippetje weggehaald wordt door een roofvogel of een roofdier, dan is dat makkelijk te accepteren, maar een vos kan zo gigantisch veel paniek en stress onder de kippen veroorzaken. Dat moeten we toch proberen te voorkomen."Zijn jachthouder Jurjen Bonder, maakte gebruik van lichtbakken om de vossen te vinden. “Die ontheffing houdt in dat ik met behulp van kunstlicht 's nachts op schadelijk wild mag jagen en de vos valt daaronder”, legt hij uit. “Dat is meer dan alleen jagen, het is vooral schadebestrijding, want je moet je biodiversiteit in je veld houden en daarmee ook de vos. Maar soms hebben we een beetje te veel van het één of het ander en in Drenthe zitten we met vossen ver boven de norm.”Wat kunnen pluimveehouders zoals Boelen dan nog tegen de vossen doen? Boelen begint zelf met meer controles. “Als er een kadaver bij de omheining ligt, dan kan ik deze zo snel mogelijk weghalen. Dan kan ik extra stroomdraad overwegen of een nog hoger hekwerk, maar het wordt wel een heel bouwwerk als ik nog hoger moet gaan. Dan denk ik dat ik zonder vergunning niet hoger mag.”Bonder vult hem aan: “Bovendien krijgt zo’n bouwwerk ook vaak geen vergunning van het waterschap of de gemeente. Het hek kan niet kloppen omdat de regels dat verbieden. De rechter had kunnen accepteren dat de omheining gewoon niet hoger mag.”De provincie spreekt van ruim 200.000 euro dat een gemiddeld kippenbedrijf kwijt zou zijn aan het ‘vossen-proof’ maken van de weides. Boelen herkent het kostenplaatje ondanks dat hij zelf al veel stappen gezet heeft. “Ik heb er naar mijn idee al heel veel aan gedaan. Ik heb gaaswerk van 1,20 meter hoog. Op de meeste plekken zit het gaas tot 30 centimeter in de grond. Ook heb ik er nog stroomdraad over. Meestal is dat voldoende, maar als de vos er 's nachts bij wil en er blijft een kip achter of een kadaver dan zal de vos het niet snel opgeven en er toch bijkomen. Ik heb hier twee uitlopen van in totaal 5 hectaren. Als ik daar nog een hoger hekwerk neer moet zetten dan gaat dat natuurlijk wel flink wat duiten kosten.”Volgende week besluit het college van de Provincie of zij in hoger beroep gaat tegen faunabescherming.