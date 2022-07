Sweelpop gaat voor record: 40 uur lang afwassen

Dat er nu voor 40 uur afwassen is gekozen, is omdat Sweelpop 40 jaar bestaat. "En we wilden een oud record gaan verbreken." Het huidige record afwassen is namelijk ook in handen van het bestuur van Sweelpop. Dat staat op een magere 36 uur, uit 1999. "Dat gaan wij breken", zegt Scholing zelfverzekerd.

Kar

Het is ook nog eens op een speciale manier afwassen. Op een kar is een aanrecht gezet. En die kar gaat de gemeente door. Ook Zweeloo, Benneveld en Meppen worden aangedaan, om weer terug te keren in Aalden.