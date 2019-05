Loshangende pootjes bij katten in Veenoord

"Ik was Swiffer een paar dagen kwijt. We hebben lopen zoeken, maar we konden haar niet vinden", vertelt Mulder. "Een paar dagen later kwam ze aanlopen met een gewond pootje. Ik zag dat het niet goed was en dat een klem de verwonding had veroorzaakt."Mulder ging ermee naar de dierenarts. "Ik dacht: 'Oh nee, niet weer'", vertelt dierenarts Shirley Hendriks. Het is namelijk niet voor het eerst dat ze met dergelijke wonden wordt geconfronteerd."De wond wordt veroorzaakt door een klem boven de grond. Een mollenklem zal het dus niet zijn, want we hebben geen zand in de wond gevonden", legt de dierenarts uit. "Bij de vorige kat die zo'n wond had moesten we het pootje amputeren.""Via Facebook hoorden we dat het al vaker is gebeurd", zegt Mulder. "Dan ga je wel denken dat er meer aan de hand is. Misschien is iemand niet zo dol op katten", legt ze uit. Volgens de inwoonster van Veenoord zijn er nog vier andere katten die vermist zijn."Ik maak me wel zorgen", zegt het baasje van Swiffer. "Als mijn kat weer terugkomt, dan blijft hij binnen."Volgens de dierenarts komt het wel goed met Swiffer. Binnenkort wordt zij behandeld aan haar pootje.