Liftend over het water door heel Nederland: 'Straks lig ik huilend langs de Drentse Hoofdvaart'

Van Oordt begint haar tocht op 10 juni op de Limburgse wateren en wil ook door Drenthe varen. "Straks lig ik huilend in het riet langs de Drentse Hoofdvaart", grapt ze, doelend op de geringe vaarverbindingen in de provincie.Sinds anderhalf jaar schrijft Van Oordt voor het. Voor de serie 'Van Oordt aan boord' stapt ze iedere maand op een andere boot. "Ik lees daardoor heel veel over zeilen. Ik kom allerlei exotische blogs tegen over een rondje op de Middellandse Zee of de Pacific, maar ik dacht: ik doe gewoon een rondje Nederland."Sinds haar plan bestaat, wordt ze door mensen uit Drenthe gebeld. "Het gaat altijd over zeilen in Friesland, zeggen die mensen dan. Ze vinden het leuk dat ik een keer in Drenthe kom kijken, want daar is ook veel water."Van Oordt heeft zelf geen boot. Ze hoopt daarom via haar blogs, haar zaterdagcolumn in NRC en sociale media op hulp van schippers die haar mee willen nemen. "Ik doe de serie 'Van Oordt aan boord' al anderhalf jaar. Als de gastvrijheid die ik gedurende deze tijd heb ontvangen iets zegt over watervarend Nederland, dan is dat een goed teken. Ik word altijd zeer welkom geheten."