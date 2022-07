Gemeenten Hoogeveen en De Wolden blijven kampen met personeelsprobleem

De leegloop bij de gemeenten De Wolden en Hoogeveen ging ook vorig jaar nog door. De samenwerkingsorganisatie (SWO) De Wolden Hoogeveen voerde in 2020 in Drenthe de lijst aan van gemeenten wat betreft verloop. In dat jaar verliet een recordaantal van 46 ambtenaren hun werkgever op eigen verzoek. Vorig jaar waren dat er 38.

In 2021 hebben bij de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen 126 vacatures uitgestaan op een totaal van 739 voltijdbanen, dat is 15 procent van de formatie. Door het werk anders in te delen en door tijdelijke inhuur zijn vorig jaar 27 vacatures komen te vervallen. In 2022 staan er nog 88 vacatures open, dat is ruim 10 procent van de formatie.

Hoge werkdruk

Omdat vacatures niet ingevuld werden, liep de werkdruk op. De tweekoppige leiding van de SWO, Jelmer Mulder voor Hoogeveen en Roelof Pieter Koning voor De Wolden, erkent dat de werkdruk voor het bestaande team de afgelopen tijd hoog is geweest. "Gemeenten hebben vaak geen keuze om bepaalde werkzaamheden niet meer uit te voeren", zeggen ze in een schriftelijke verklaring.

De dienstverlening, zoals het uitgeven van paspoorten, ophalen van afval en verstrekken van uitkeringen gaat volgens de directie van de SWO gewoon door. "Knelpunten zijn veelal tijdelijk opgelost door het aantrekken van interim personeel. Gezamenlijk houden we de dienstverlening in stand."

Overgebleven geld

Omdat er 126 vacatures waren, hield de samenwerkingsorganisatie vorig jaar 2,4 miljoen euro over aan niet bestede personeelskosten. Dat is 4 procent van het totaal van 55 miljoen euro aan personeelskosten.

Een inmiddels vertrokken leidinggevende, die niet bij naam wil worden genoemd vanwege zijn huidige functie, vindt het kwalijk dat dit geld is blijven liggen. "Het was geld voor tientallen mensen die er niet waren. Maar het werk is wel gewoon gedaan. Het is kwalijk dat men dit heeft laten gebeuren. Men heeft er niet voor gezorgd dat de juiste mensen zijn binnen gehaald."

Langer wachten op vergunning

De meeste vacatures stonden uit bij de afdeling dienstverlening en de fysieke leefomgeving, waar ruimtelijke ordening onder valt. Een vertrokken beleidsmedewerker die ook anoniem wil blijven gezien zijn huidige functie, heeft gemerkt dat vergunningaanvragen op de stapel kwamen te liggen. "Sommige afdelingen waren onbemand. De wachttijden liepen op. Uiteindelijk zak je wel door een ondergrens heen. Mijn advies zou dan ook zijn om in mensen te investeren, dat is je kapitaal. Eerder is dat onvoldoende gebeurd."

De voormalig leidinggevende merkt op dat de SWO De Wolden Hoogeveen met zoveel vacatures er niet aan toekomt om zich te ontwikkelen. "Om te concurreren met Assen en Emmen moet je vooraan staan. Nu worden alleen de primaire taken uitgevoerd. Maar het is net als met een auto: op een gegeven moment sta je aan de kant."

Volgens de oud-beleidsmedewerker is het hoge aantal vacatures een signaal. "Bij de SWO zit je in schaal 10/11 bij een leidinggevende functie en in Emmen en Assen kom je in schaal 12/13 bij een beleidsfunctie. Misschien moet je daar een stapje in zetten om een aantrekkelijkere werkgever te zijn."

Cultuurverschillen blijven

Maar het gaat niet alleen om het salaris, denkt de voormalig leidinggevende. "Het gaat ook om de werkomgeving, kansen en stabiliteit. Als mensen kunnen kiezen uit Emmen of De Wolden Hoogeveen, dan is het duidelijk. Emmen biedt een veel stabielere omgeving die zelf direct stuurt op personeel, zonder tussenlaag ertussen. In De Wolden Hoogeveen zijn mensen in dienst van de SWO. Die moet twee kleuren leveren en dan wordt het wat grijs. De kleuren mengen. Niet iedereen die voor de SWO werkt is blij met de uniformering van beleid, want maatwerk leveren wordt lastiger."

De cultuurverschillen binnen de SWO dragen er volgens de oud-beleidsmedewerker ook toe bij dat ambtenaren eerder overstappen naar een andere gemeente of adviesbureau. Tijd is daar de vriend van de SWO. "Er zitten mensen die last hebben van oud zeer. Die hebben 30 tot 40 jaar het werk op hun eigen manier gedaan en zijn niet altijd meer bereid om te veranderen. Op den duur verlaten die vanzelf de organisatie. Door verloop komt er fris bloed en dat is goed want nieuwe mensen kennen die geschiedenis niet."

Wat de voormalig leidinggevende betreft moet de SWO in het belang van de inwoners meteen worden ontvlochten. "Samenwerken op het gebied van sociaal domein en ICT gebeurt bij andere gemeenten ook al. Op het beleidsmatig vlak is samenwerken lastiger. Hoogeveen en De Wolden hebben hun identiteit prijsgegeven. Er is een nieuwe identiteit tussenin komen te staan. De doelen van de samenvoeging - betere kwaliteit, lagere kosten en minder kwetsbaarheid - is op geen enkele manier gestand gedaan."

SWO niet ontvlochten

De inmiddels vertrokken interim-gemeentesecretaris van De Wolden, Vanessa Gosselink, heeft onderzocht of het opdoeken van de SWO een optie zou zijn en kwam tot de conclusie dat het niet haalbaar was. "De bestuurders en gemeenteraden van beide gemeenten blijven erin geloven", zegt de voormalig leidinggevende daarover.

De nieuwe directie staat voor de taak om de SWO door te ontwikkelen. De gemeentesecretarissen willen daar nu niet op ingaan. "Na zeven jaar SWO is het een logisch moment om te kijken waar we staan en hoe we het doen, ook in de context van de veranderingen in de samenleving. (...) In het najaar kunnen we hier meer over vertellen", zo zeggen Roelof Pieter Koning en Jelmer Mulder in een schriftelijke reactie.