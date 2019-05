PVV wil in Statenvergadering opheldering over opgedoken Eurochamp-mapje

Dat mapje dook vorige week ineens op en is na de vondst door commissaris van de Koning Jetta Klijnsma meteen openbaar gemaakt. Uppelschoten wil in de Statenvergadering van 3 juli het naadje van de kous weten: "Waar komt dit nu ineens vandaan, en door wie is het aangedragen”.Volgens Uppelschoten is het raar, dat zomaar ineens stukken op de proppen komen, die of al lang openbaar hadden moeten zijn gemaakt, of vernietigd. Zo is van de lijst met gespreksgegevens van de diensttelefoons altijd beweerd dat ze na inzage door een provinciale onderzoekscommissie meteen vernietigd zijn. Dat zou zijn gebeurd, op juridisch advies van oud-minister Piet Hein Donner.Maar een kopie van de zogenaamd vernietigde telefoonlijsten, is vorige week opgedoken in een mapje. Het gaat om gespreksgegevens van zowel oud-gedeputeerde Tanja Klip (VVD) als Anneke Haarsma (PvdA)Fractieleider Nico Uppelschoten van de Drentse PVV-fractie wil beslist niet de hele affaire oprakelen, zo zegt hij. “Ik wil gewoon weten hoe het kan, dat er nu ineens stukken opduiken uit het Eurochamp-dossier. Waar lag het al die tijd, wie heeft het gevonden. En hoe kan het dat zoiets boven water komt? Vooral omdat eerder van bepaalde documenten is gezegd dat ze vernietigd waren”, zo zegt Uppelschoten.Voor de rest had alles al openbaar moeten zijn. Onder plaatsvervangend commissaris van de Koning Jozias van Aartsen zou twee jaar geleden alles over Eurochamp openbaar zijn gemaakt. Dat gebeurde na een WOB-verzoek van het DvhN. Volgens Van Aartsen zelf is toen alles publiek gemaakt wat kon en was de slepende affaire daarmee wel klaar.Vooral het telefoonlijstje van Tanja Klip is bij herhaling opgevraagd. En wel door Gerard de Kleine , de ontslagen journalist van het Dagblad van het Noorden. Maar dat lijstje kwam nooit, omdat het vernietigd zou zijn, zo beweerde toenmalig CdK Jacques Tichelaar destijds. Hij werd er zelfs voor aangeklaagd door De Kleine , voor het vernietigen.Toenmalig DvhN-journalist De Kleine uit Emmen trok eind 2008 nog 'in het geheim' samen op met VVD-gedeputeerde Klip om het Eurochamp-lek te ontmaskeren. Beiden waren al jaren 'zeer goede bekenden' van elkaar. Het lek uit het provinciehuis had een onderzoeksrapport over fraude bij de gehandicaptensportorganisatie Eurochamp doorgespeeld aan DvhN. Niet aan De Kleine, maar aan een collega.Tanja Klip was het lek niet, maar dreigde er wel verantwoordelijk voor te worden gesteld. Zij had als gedeputeerde integriteit onder de provinciale ambtenaren in portefeuille, en dus moest ze op zoek naar het lek.Daarbij schakelde ze ook de hulp in van de met haar bevriende journalist Gerard de Kleine. Ze zouden samen het lek boven water tillen, omdat ze het idee hadden dat Klip er anders politiek voor op zou draaien.Merkwaardig was het wel, dat De Kleine juist meehielp met het opsporen van het lek, terwijl juist een DvhN-collega van hem, Martin de Bruin, dankzij het lek vroegtijdig had kunnen publiceren uit het frauderapport.Klip en De Kleine hadden in die tijd vele tientallen malen telefonisch contact, ook via sms. Veel vaker dan Klip later voor de provinciale onderzoekscommissie onder ede meldde. Later gaf ze in een Provinciale Statenvergadering toe dat ze erover had gelogen. Dat ze veel vaker met De Kleine had gebeld en ge-smst, maar dat ging volgens haar inhoudelijk niet over Eurochamp.De te grote betrokkenheid van De Kleine bij de kwestie kostte hem zijn baan bij het DvhN. Hij werkte op verzoek van Klip mee aan een onderzoek van KPMG dat het lek van het frauderapport moest opsporen. Het lek werd niet gevonden.Wel kreeg De Kleine ontslag bij de krant, omdat hij als ‘informant' opdook in het onderzoeksrapport naar het lek. En daar was de krant niet van gediend.Sindsdien bestrijdt De Kleine de provincie met procedures. Hij vindt hij dat door onzorgvuldig handelen van de provincie, en met name Klip, zijn baan heeft verloren. Zij zou hem toegezegd hebben dat hij alleen 'in vertrouwelijkheid en onder strikte geheimhouding' zou meewerken aan het lek-onderzoek.Zijn vermoedens over het lek, zouden niet in het eindrapport komen. Dat hij uiteindelijk toch opdook in het verslag, onder de naam ‘de informant’, was voor De Kleine een onaangename verrassing. En het kostte hem ook zijn baan.Al die jaren erna is Gerard de Kleine bezig geweest met allerlei juridische procedures tegen de provincie, om zijn recht te halen. Daardoor is de Eurochamp-affaire al die jaren blijven voortslepen.Vooral oud-Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar en oud-gedeputeerde Klip, tegenwoordig Eerste Kamerlid en Dijkgraaf, zijn hierin continu doelwit. Ondertussen gaat het al lang niet meer over het lek.