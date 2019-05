OV-staking: deze bussen rijden wél

De combinatie van de staking in het openbaar vervoer en wisselvallig weer belooft een drukke avondspits op te leveren. Rijkswaterstaat verwacht dat de spits, net als vanochtend, vroeger op gang komt dan normaal.In het zuidoosten van het land verwacht het KNMI buien met onweer. In Drenthe lijkt het tijdens de spits droog te blijven. Wellicht valt er een bui in Zuidoost-Drenthe.In heel Drenthe rijden ook tot 18.00 uur nauwelijks bussen. Qbuzz meldt dat er ondanks de stakingen genoeg werkwillenden zijn om een aantal lijnen te kunnen opstarten.In Drenthe rijden de volgende lijnen:Lijn 50 tussen Groningen en Assen één keer om 16.20 uur. Om 17.50 vertrekt dezelfde lijn weer van Assen naar Groningen.Lijn 100 van Hoofdstation Groningen naar Groningen Airport Eelde rijdt gewoon volgens de dienstregeling.Lijn 110 vertrekt om 17.10 uit Assen naar Gieten. Om 17.30 rijdt dezelfde bus weer terug naar Assen.Lijn 300 Emmen - Groningen rijdt minimaal één keer per uur.Lijn 417 rijdt ook minimaal één keer per uur van Hoogkerk naar Peize, Roden en Leek. Reizigers moeten er wel rekening mee houden dat de bus bij andere haltes stopt.Een staking of niet, de buurtbus rijdt gewoon. "Wij vallen niet onder het openbaar vervoer, maar onder het publiek vervoer", legt een chauffeur van de buurtbus in Hijken uit.Connexxion-buschauffeur Gerard Hut werkt vandaag 'gewoon'. Maar zo gewoon is het niet vandaag, want zijn Cityline Assen blijft leeg. "Wij merken dat er gestaakt wordt, mensen gaan ervan uit dat niets rijdt vandaag."Een scholiere van het Hondsrug College in Emmen moet elke dag 21 kilometer reizen van haar huis in Nieuw-Schoonebeek naar school. "Gelukkig werkt mama niet elke dag en kon ze mij brengen, maar sommige van mijn vriendinnen gaan vandaag niet naar school door de staking."Je kunt proberen om te carpoolen met vreemden, via hashtags op sociale media. Maar twee slimme dames op het station van Emmen hebben hun autoritje naar school vorige week al geregeld. "We hebben examens en moeten eigenlijk wel naar school. Vrijdag wisten we dit al en gelukkig mocht een vriendin van ons de auto mee."De treinstations in Drenthe zijn verlaten. In Assen heeft de ov-steward nog niemand teleur hoeven te stellen dinsdagochtend. Een scholier in Beilen merkt na twee minuten wachten op een leeg station dat er geen treinen rijden. Hij maakt zich op voor een fietstocht van achttien kilometer naar Assen.In de Stationshuiskamer is het rustig, een meisje mist haar laatste stagedag door de staking en komt bij met een kop koffie.Qbuzz heeft dinsdagochtend in beperkte mate een aantal buslijnen in Drenthe opgestart. Op de lijnen 300 (Emmen-Groningen), 110 (Gieten-Assen) en 50 (Assen-Groningen) wordt gereden. "Maar er wordt gereden met een lage frequentie", zegt Qbuzz-woordvoerder Michel van der Mark. "We hebben geprobeerd de dienstregeling op te starten. We hebben voldoende werkwilligen, maar aan de andere kant zien we dat er ook veel stakers zijn."Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil als gevolg van een grote landelijke staking. Treinen, bussen en trams rijden niet of mondjesmaat.Hoeveel chauffeurs van Qbuzz staken weet de vervoersmaatschappij nog niet, dat moet in de loop van de dag duidelijk worden. Morgen wordt in ieder geval weer volgens de dienstregeling gereden. "Het is een 24-uursstaking, dus morgenvroeg rijden de bussen gewoon weer de poort uit", aldus Van der Mark.Op social media zoeken mensen naar manieren om toch op werk of school te komen. Via hashtags als #meerijden, #meeliften, #liftaangeboden, #ovstaking en #carpoolen vinden vragers en aanbieders van ritjes elkaar.Het uitblijven van een akkoord over de pensioenen is de reden van de staking. Onder meer over het verhogen van de AOW-leeftijd en vroeger pensioen voor mensen met zware beroepen worden werkgevers en werknemers het maar niet eens. Eind vorig jaar klapte het overleg tussen de bonden en het kabinet.Andere sectoren zoals de bouw, industrie, metaal en sociale werkvoorziening leggen morgen het werk neer. In de zorg, bij de overheid en in het onderwijs zijn minder ingrijpende acties gepland.