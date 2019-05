OV-staking: enkele bussen in Drenthe rijden toch

Qbuzz heeft dinsdagochtend in beperkte mate een aantal buslijnen in Drenthe opgestart. Op de lijnen 300 (Emmen-Groningen), 110 (Gieten-Assen) en 50 (Assen-Groningen) wordt gereden. "Maar er wordt gereden met een lage frequentie", zegt Qbuzz-woordvoerder Michel van der Mark. "We hebben geprobeerd de dienstregeling op te starten. We hebben voldoende werkwilligen, maar aan de andere kant zien we dat er ook veel stakers zijn."Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil als gevolg van een grote landelijke staking. Treinen, bussen en trams rijden niet of mondjesmaat.Hoeveel chauffeurs van Qbuzz staken weet de vervoersmaatschappij nog niet, dat moet in de loop van de dag duidelijk worden. Morgen wordt in ieder geval weer volgens de dienstregeling gereden. "Het is een 24-uursstaking, dus morgenvroeg rijden de bussen gewoon weer de poort uit", aldus Van der Mark.Op social media zoeken mensen naar manieren om toch op werk of school te komen. Via hashtags als #meerijden, #meeliften, #liftaangeboden, #ovstaking en #carpoolen vinden vragers en aanbieders van ritjes elkaar.Het uitblijven van een akkoord over de pensioenen is de reden van de staking. Onder meer over het verhogen van de AOW-leeftijd en vroeger pensioen voor mensen met zware beroepen worden werkgevers en werknemers het maar niet eens. Eind vorig jaar klapte het overleg tussen de bonden en het kabinet.Andere sectoren zoals de bouw, industrie, metaal en sociale werkvoorziening leggen morgen het werk neer. In de zorg, bij de overheid en in het onderwijs zijn minder ingrijpende acties gepland.