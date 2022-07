Meppel is deze week het walhalla voor 1400 Europese fietstoeristen

"We hebben 7 kilometer kabel uitgelegd. Absurd als je erover nadenkt." Bart Kattenberg kan er inmiddels om lachen, maar hij heeft drukke weken achter de rug. Hij organiseert jaarlijks de Fiets4daagse in Meppel, maar dit jaar heeft hij een extra evenement naar de stad gehaald: de Europese week van het fietstoerisme.

De voetbalvelden op sportpark Ezinge zien er deze week heel anders uit. Ze zijn omgetoverd tot een pop-up camping voor vele honderden caravans en campers. Bijna 1500 toeristen uit meer dan tien landen komen naar Meppel voor de Europese fietsweek. De fietsen kunnen worden uitgepakt, na een uitgebreide voorbereiding.

Logistieke operatie

"Het is een hele operatie geweest", blikt Kattenberg terug. "Een logistieke operatie om de deelnemers op de plek te krijgen, ze praten allemaal Frans. Het is een hele uitdaging. De tweede uitdaging is om overal elektriciteit te krijgen, want elke camper wil stroom. Her en der staan generatoren en we hebben kilometers aan kabel aangelegd en zo 570 staanplaatsen gecreëerd op het sportpark."

Internationale belangstelling

Die plekken worden allemaal gevuld, want het evenement is populair. "Er komen 950 Fransen, 250 Polen. De rest komt uit Portugal, Spanje, Zweden, Denemarken, Engeland en België", vervolgt Kattenberg trots. De fietsers komen allemaal af op de verschillende routes die de organisatie heeft uitgestippeld. "Het zijn heel mooie routes allemaal. We gaan naar het Drents-Friese Wold, Hoogeveen, de VAM-berg, maar ook naar het zuiden in Staphorst. We fietsen ook door Giethoorn. Eigenlijk 360 graden rondom Meppel. Met een maximum van 120 kilometer per dag hebben we tochten uitgezet." Ook Kamp Westerbork en de koloniën van Weldadigheid worden bezocht.