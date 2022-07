Natuurcompensatie voor ganzen bij Kloosterveen pas eind 2023 klaar

Het duurt nog tot eind 2023 voordat de benodigde natuurcompensatie klaar is om de wijk Kloosterveen bij Assen met nog eens 2500 huizen uit te breiden. Eind dit jaar ligt er pas een plan van aanpak, volgens de provincie. En dan duurt het nog een jaar voordat zeldzame ganzen uit het Fochteloërveen vervangende voer- en rustplekken hebben, de zogeheten foerageergebieden.

Gedeputeerde Staten van Drenthe melden dat in een brief aan het college van B en W van Assen. "De opgave voor ganzenfoerageergebieden is complexer dan voorzien", luidt de verklaring. "Daarom is meer tijd nodig voor een goed uitgewerkt plan, in gezamenlijk overleg met betrokken partijen."

Wethouder waarschuwde al

Twee maanden geleden waarschuwde toenmalig wethouder Karin Dekker van woningbouw al, dat het wel eens 'een lang en moeilijk verhaal kon worden met de natuurcompensatie van Kloosterveen', en dat het ook zeker tot het eind van dit jaar ging duren. "Vooral omdat natuurorganisaties nog wat van de geboden compensatie kunnen vinden en eventueel kunnen procederen", zei Dekker.

Dat was half mei, het moment dat de Asser gemeenteraad besloot om 350.000 euro op tafel te leggen voor een snellere doorontwikkeling van Kloosterveen. Want de Asser politiek wil vanwege de grote vraag tempo maken met huizenbouw. Het ganzenprobleem zagen de partijen niet als onoverkomelijke hindernis. Zij vertrouwen erop dat dit alsnog door de provincie netjes opgelost wordt en dat Assen niet ineens op zoek hoeft naar alternatieve bouwlocaties.

Geen gevolgen 500 huizen

Het probleem rond de voerplekken voor ganzen is overigens geen acuut probleem. Want het heeft geen directe gevolgen voor de nieuwbouw van 500 huizen in Kloosterakker, waarvoor de eerste kavels zijn uitgegeven. Die bouw kan gewoon doorgaan. Daarvoor ligt er volgens een gemeentewoordvoerder een onherroepelijke vergunning. "Alleen kost de bouw van deze eerste fase van 500 woningen de ganzen ook wel degelijk ruimte, volgens het onderzoek. En dat moet achteraf dus wel gecompenseerd worden", aldus de woordvoerder.

Groter zijn de problemen voor de volgende reeks: 2000 woningen die bij Kloosterveen aangebouwd moeten worden. Die kunnen er pas komen, als de ganzen ergens tussen het Fochteloërveen en Assen weer voldoende plek hebben om te eten en te rusten. De provincie moet namelijk eerst een natuurvergunning verstrekken voor deze huizenbouw, en die komt er pas als de boel goed geregeld is voor de vogels.

Onaangenaam verrast

Provincie en gemeente waren begin dit jaar onaangenaam verrast, toen bleek dat de 2500 huizen bij Kloosterveen toch stevig botsten met de natuurbelangen van zeldzame vogelsoorten. Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Drenthe en de Vogelbescherming waren al veel eerder zeer kritisch over verdere uitbreiding van de woonwijk. Ze waarschuwden voor de al te rigoureuze plannen en de impact ervan.

De natuurclubs waren bang voor verdringing van beschermde vogels vanuit het Fochteloëveen. Ze dreigden daarom te procederen tegen de huizenbouw. Maar tot juridische vervolgstappen kwam het niet, omdat provincie en gemeente toezegden de natuurgevolgen van de woningbouw nog eens goed in kaart te brengen. Ondertussen kreeg Assen de vergunning om met 500 huizen in het gebied Kloosterakker te beginnen. Vorig jaar werd begonnen met het bouwrijp maken.

Natuurorganisaties kregen hun gelijk

Maar toen begin dit jaar het verdiepende natuuronderzoek klaar was, hing de vlag er ineens anders bij. De natuurclubs kregen alsnog hun gelijk. De conclusie van de natuurstudie was helder: het volbouwen van akker- en grasland met nog eens 2500 huizen bij Kloosterveen, betekent verlies van belangrijke voeder- en rustplaatsen voor zeldzame ganzen, kraanvogels en zwanen uit het Fochteloërveen. Compensatie was dus gewenst.