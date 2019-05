Drenten verdienen meer dan Duitsers in de grensregio

Dat blijkt uit cijfers over 2015 van het Centraal Bureau voor de Statistiek , die vandaag zijn gepubliceerd in samenwerking met statistiekbureaus in Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en België. Ook in Groningen en Overijssel is het uurloon hoger dan in Weser-Ems. Overijssel grenst overigens ook aan Münster. In die Duitse regio is het loon eveneens lager.In het meer welvarende Düsseldorf liggen de uurlonen wel hoger dan in het aangrenzende Limburg en Gelderland. Ook in Keulen is dat het geval. In Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zijn de lonen lager dan in de vijf aangrenzende Belgische provincies.Drenthe hoort in Nederland bij de provincies met het laagste gemiddelde uurloon. Alleen in Limburg en Friesland is arbeid goedkoper (30,20 euro en 30,50 euro). In Zeeland en Overijssel verdien je net iets meer (30,70 euro en 30,90 euro).Als je Drenthe vergelijkt met de Randstad, zie je ook een duidelijk verschil. Het uurloon was daar in 2015 gemiddeld 4,90 euro hoger dan in Drenthe.