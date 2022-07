Paaltjes moeten verkeersoverlast centrum Hoogeveen tegengaan

Het college heeft eerder al aangegeven dat grote voertuigen schade aanrichten in het centrum. Bevoorrading van de winkels in het stadshart moet daarom zoveel mogelijk via de achterzijde van de Hoofdstraat gebeuren. Automobilisten met een gehandicaptenkaart mogen elke dinsdag tussen 09.00 en 14.00 blijven rijden in het centrum.