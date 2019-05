Chlamydia meest voorkomende soa in Drenthe

Sense Noord-Nederland is onderdeel van de drie noordelijke GGD’s. In 2018 voerde Sense bijna duizend soa-testen uit in Drenthe. Dertien procent van de geteste personen bleek ook daadwerkelijk chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv, hepatitis B, genitale wratten of herpes te hebben.Chlamydia is de soa die als vaakst uit de test naar voren komt. In zestig procent van de gevallen werd deze soa vastgesteld bij heteroseksuele jongeren onder de 25 jaar. Symptomen van chlamydia zijn onder meer pijn bij het plassen en jeuk bij de anus.Er is de afgelopen jaren een stijgend aantal gevallen van gonorroe te zien, maar ten opzichte van vorig jaar bleef het aantal gonorroe-besmettingen in Drenthe gelijk. Met name bij mannen die seks hebben met andere mannen wordt deze soa geconstateerd (65 procent).In de provincie Groningen zijn een stuk meer mensen op het spreekuur van Sense geweest. Ruim vierduizend bezoekers ontving het centrum voor seksuele gezondheid daar. Mogelijk heeft het grote verschil te maken met de vele studenten die in de stad Groningen wonen.