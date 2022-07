Aanmeldcentrum Ter Apel vol, opvang op meerdere locaties

Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zit vrijdagavond weer vol. Om een plek voor alle mensen te regelen wordt gebruikgemaakt van meerdere crisisnoodopvangplekken en moeten mensen op stoelen overnachten in een wachtruimte van het aanmeldcentrum.

Mensen zijn naar de noodopvang in Gouda en Tiel gegaan voor onderdak. Er overnachten veertig mensen in Gouda en vijftig mensen in Tiel, omdat er in Ter Apel geen plek meer was.