Welke sporen liet Vincent van Gogh achter in Drenthe?

Tijdens zijn verblijf maakt hij wat uitstapjes, onder meer naar Zweeloo. Hij maakt wat schetsen en tekeningen. De periode in Drenthe schijnt indruk te hebben gemaakt op de later wereldberoemde schilder. Hij schreef er in die tijd vaak over in brieven aan zijn broer Theo, in Parijs.Toch is er nog altijd veel onduidelijkheid over de sporen van Van Gogh in Drenthe. Het Drents Museum, het Drents Archief en Het Drentse Landschap gaan daarom samen onderzoek doen. Het team wil in kaart brengen 'welke sporen Van Gogh in Drenthe precies heeft achtergelaten'. "Door onze krachten te bundelen, kunnen we het verhaal eindelijk goed in kaart brengen", vertelt hoofdconservator Annemiek Rens van het Drents Museum.Sommige dingen zijn al wel duidelijk, maar volgens Rens is er ook nog discussie over andere plekken in de provincie waar Van Gogh geweest zou zijn. "Daarin zullen we wat meer tijd moeten stoppen om achter te komen."Het team is nu net een maand bezig. Begin volgend jaar moet het onderzoek klaar zijn. Kunnen we vuurwerk verwachten? Rens blijft op de vlakte, maar geeft wel toe dat er in ieder geval al iets is gevonden. "We zijn al wel wat spannende dingen tegengekomen, ja. Maar wat? Dat blijft nog even geheim."