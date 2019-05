TT-kunstwerk vindt onderdak bij Drents Archief

Het beeld is ontvoerd door de organisatie van de TT Fiets- en Wandeltocht. Ze vinden dat het beeld in Assen te weinig aandacht krijgt en niet goed wordt onderhouden."Het oude Veemarktplein, daar zijn heel veel wegwerkzaamheden. Die rotonde staat al jaren onder druk. Mensen kunnen niet afstappen of om het beeld heen kijken. Het krijgt gewoon geen aandacht op deze manier", aldus Frank Beekman.Het onderhoud van het beeld is ook een probleem volgens Beekman. "In de andere dorpen waar zo'n beeld staat wordt dat door de plaatselijke horeca of buurtbewoners opgepakt, maar in Assen is dat niet zo. Dat is gewoon zonde."Het kunstwerk is een van de vijf kunstwerken langs het historische TT Circuit. Ook in Rolde, Grolloo, Schoonlo en Hooghalen staat een beeld. De kunstwerken zijn gemaakt door de internationale kunstbeweging Toyisten. Ze zijn geplaatst in het kader van 90 jaar TT."We hopen dat er nu een discussie op gang komt over waar het beeld zou moeten komen te staan in Assen, want na de TT gaat hij weer weg uit het Drents Archief. We hopen ook op een gesprek met de gemeente", aldus Beekman.De TT TochT voor wandelaars en fietsers vindt aanstaande zaterdag plaats. Niet toevallig is de finish bij het Drents Archief.