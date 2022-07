Politie grijpt in bij protestactie in Hoogeveen

De politie heeft gisteren aan het einde van de avond ingegrepen bij een protestactie in Hoogeveen. Demonstranten blokkeerden met auto's een kruising van de Mr. Cramerweg.

Volgens de deelnemers ging het om een protest tegen de stikstofwet. Eerder deze week werd de drukke kruising in Hoogeveen ook al geblokkeerd.

Tegen 23.00 uur kwam de politie in actie om de demonstratie te beëindigen. Demonstranten werden gesommeerd om te vertrekken. Daar gaf niet iedereen gehoor aan. De politie heeft deze mensen uiteindelijk van het kruispunt gehaald. Of er actievoerders zijn aangehouden, is niet bekend.