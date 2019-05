Man vrijgesproken van kruisgrijpen op Donderdag Meppeldag

De vrouw stapte in de nacht van 24 augustus naar de politie. Agenten gingen op zoek naar de man en dachten hem op De Wheem in de stad te hebben gevonden. Daar liep de 37-jarige man met zijn neef. De vriend van het slachtoffer wees hem aan als de kruisgrijper. Zelf had de vrouw niet gezien wie het was, omdat hij achter haar ging staan op de dansvloer.De man zei dat hij wel in de kroeg was geweest, maar niet op de dansvloer. Volgens de vrouw was het rond twee uur 's nachts gebeurd, maar de Meppeler was al lang in een andere kroeg, vertelde hij twee weken terug in de rechtszaal.Het Openbaar Ministerie eiste 120 uur werkstraf tegen de man. Ondanks dat hij bleef ontkennen, was er volgens het OM genoeg bewijs.De rechtbank vindt van niet. “Noch uit het dossier, noch tijdens het onderzoek in de rechtszaal is gebleken dat verdachte de dader is. De rechtbank is ervan overtuigd dat het slachtoffer onzedelijk is betast, maar er is onvoldoende bewijs dat hij het was”, aldus de rechtbank.