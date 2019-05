Is werken in Duitsland financieel wel interessant?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde vandaag cijfers over het gemiddelde uurloon in Nederland en de aangrenzende Duitse en Belgische regio's. Daaruit blijkt dat in Drenthe het uurloon (30,60 euro) in 2015 hoger ligt dan in de grensregio Nedersaksen (26,30 euro).De verklaring voor dit verschil is simpel, legt manager Geert van der Wal van het UWV uit. "De bevolkingsdichtheid in Nedersaksen is beperkt en de kosten voor levensonderhoud zijn lager", zegt hij. Het verschil tussen Drenthe en Nedersaksen is vergelijkbaar met die tussen Drenthe en Noord-Holland (36,50 euro).Meer naar het zuiden van Duitsland, de regio Noordrijn-Westfalen, bedraagt het gemiddelde uurloon 29,50 euro. "Die regio is vergelijkbaar met het Westen van Nederland. De mensen leven dichter op elkaar en er zitten meer grote bedrijven."Een andere verklaring voor het verschil is de Nederlandse cao. Van der Wal: "Het algemeen bindend verklaren van de cao kennen ze in Duitsland niet. In Nederland moet bijvoorbeeld ieder schoonmaakbedrijf zich aan de cao houden, maar een klein schoonmaakbedrijf in Duitsland kan nog het minimumloon aanbieden."Het UWV helpt samen met de provincie en een aantal gemeenten Nederlanders aan het werk in Duitsland, maar waarom zou je er nog naartoe willen als het gemiddelde uurloon over de grens ruim 4 euro lager is?Volgens Van der Wal blijft Duitsland, ondanks de loonverschillen, financieel aantrekkelijk. "In Nederland ben je van je loon al 100 euro kwijt door de zorgpremie, in Duitsland niet. Bovendien is de kinderbijslag hoger in Duitsland en kan in sommige gevallen de hypotheekrenteaftrek gunstig uitpakken."