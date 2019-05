Drentse LHBT-film 'Anders' naar prestigieus filmfestival in VS

Vorige week nog haalde regisseur Hellenthal prijs nummer veertig op in Italië. "Ongelofelijk toch?", jubelt hij. "Het bevestigt dat je dit soort verhalen op deze manier kunt vertellen."De korte film Anders gaat over een plattelandsjongen die worstelt met zijn seksuele geaardheid. Het script werd geschreven door Paul Bontenbal.In het Californische Palms Springs zijn meer dan driehonderd films te zien tijdens het festival. Het is het grootste korte-filmfestival van Noord-Amerika. "Ik ga er in eerste instantie heen omdat het zo'n groot festival is. Maar we hopen wel op een prijs natuurlijk. Het is een heel prestigieus festival, voor ons is het echt een mijlpaal", aldus Hellenthal.Hij is nog altijd niet 'prijzenmoe'. "Elke prijs doet iets met je. We kunnen straks bijna iedereen die heeft meegewerkt aan de film een prijs geven."