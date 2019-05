Werkstraffen voor jarenlange fraude met uitkeringen Werkplein Drentsche Aa

Sociale dienst Werkplein Drentsche Aa van de gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo is volgens de rechtbank voor bijna 150.000 euro benadeeld door de fraudeur.De man gaf acht jaar lang niet door dat hij geld verdiende door op markten te werken. Hij zette daar tegen betaling airbrush-tattoos (neptatoeages red.). Als je een uitkering hebt, ben je verplicht om door te geven of je werkt hebt en geld verdient, omdat je uitkering daaraan kan worden aangepast.In 2017 bleek dat de Assenaar een auto ter waarde van 60.000 euro op naam had gekregen. Dat was aanleiding voor de sociale dienst om een onderzoek te starten. Daaruit bleek dat hij al sinds juli 2009 werkte en inkomsten had, die hij niet opgaf.De man verklaarde twee weken terug in de rechtbank zelf dat hij dacht dat Werkplein Drentse Aa het wel wist, omdat hij zijn inkomsten gewoon opgaf bij de Belastingdienst. De rechtbank stelt dat hij de inlichtingenplicht bij de sociale dienst heeft geschonden en misbruik heeft gemaakt van het sociale stelsel.Datzelfde geldt voor zijn 39-jarige vrouw. Zij beweerde dat ze niet wist dat haar man niks doorgaf aan de sociale dienst. De rechtbank vindt dat te makkelijk. Ze had zelf actiever moeten controleren of alle inkomsten werden opgegeven. Zij is veroordeeld tot 180 uur werkstraf, waarvan 90 uur voorwaardelijk.Over hoe veel het stel moet terugbetalen aan Werkplein Drentsche Aa loopt nog een rechtszaak bij de bestuursrechter.