De week van Drenthe: Protesten en stikstofdiscussie voeren boventoon

De hele week werd het nieuws gedomineerd door protesten bij distributiecentra en op snelwegen. Vooral de stikstofplannen van het kabinet moeten het ontgelden. Ook in het provinciehuis is er verzet.

De nieuwsweek begint bij distributiecentra van de Coop in Gieten en van de Jumbo in Beilen. Trekkers en andere voertuigen blokkeren de ingangen, vrachtwagens kunnen het terrein niet op en af, pas de volgende dag vertrekken de demonstranten. Ook op andere plekken in de provincie worden blokkades opgeworpen op maandag en de rest van de week.

Kaartje

Veel demonstranten lopen te hoop tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ook de provincie Drenthe is niet blij met de ingeslagen weg van het kabinet op stikstofgebied. Vooral het inmiddels bekende stikstofkaartje wekt ergernis. Gedeputeerde Henk Jumelet geeft dinsdag aan dat de provincie Drenthe dat kaartje niet als uitgangspunt wil gebruiken bij het tegengaan van de stikstofuitstoot.

Natuurbeherende organisaties en de Natuur en Milieufederatie (NMF) willen dat de provincie beter de regie moet pakken op het stikstofdossier. Dat het kaartje van tafel is, vinden ze geen probleem. "Maar het afschieten van de stikstofkaart mag niet leiden tot het tornen aan de uiteindelijke stikstofreductie die bereikt moet gaan worden in 2030 en 2040", zegt Jan Gorter van Natuurmonumenten.

Ondertussen wint kopen bij de boer aan populariteit. "Mensen gaan toch in hun omgeving kijken waar ze in plaats van de supermarkten terechtkunnen voor bepaalde producten. Zo van: we willen die boer steunen, dan proberen we ook op die manier te kopen. Lokaal", legt Alie Jobing uit, zij heeft een melktap in Grolloo en merkt dat er meer aanloop is.

Expositie

Naast boerenprotesten en stikstofdiscussies was er deze week uiteraard genoeg ander nieuws. Zo opende in Herinneringscentrum Kamp Westerbork de nieuwe tentoonstelling De Herinnering aan kamp Westerbork. Onderdeel daarvan is een wisseltentoonstelling, het onderstreept dat er op veel verschillende manieren kan worden aangekeken tegen het voormalige kamp.