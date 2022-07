100+2 jaar Zuidenveld: 'Het groepsgevoel leeft weer op'

Wie Schoonebeek in rijdt kan er niet omheen. Dit weekend is het feest want eindelijk kan het honderd jarig bestaan gevierd worden van het evenement Zuidenveld. Een evenement waar omliggende dorpen tegen elkaar strijden om eer en prestige.

Het Zuidenveld staat bekend om de landbouwtentoonstelling met veekeuringen en een concours hippique. Daarnaast worden de straten versierd, is er een optocht met praalwagens en natuurlijk groot feest.

100+2

"Het evenement Zuidenveld bestaat 102 jaar dit jaar. We zouden eigenlijk in 2020 het 100-jarig jubileum vieren hier in Schoonebeek. Dat ging niet door vanwege het coronavirus, we noemen het nu 100+2", lacht Michel Wubs.

Elk jaar organiseert een andere dorpskern het feest en strijden de dorpen tijdens de verschillende activiteiten om de eer van het beste dorp. Wubs: "Het is eigenlijk een stuk cultureel erfgoed; iets wat al zo lang bestaat en een heel erg mooi dorpsfeest waar alle generaties aan meedoen. Wat je heel erg goed ziet nu het feest na acht jaar weer hier gehouden wordt, is dat een nieuwe generatie het weer meemaakt."

Diana Ross in Schoonebeek

Wubs is een van de mensen die op de zaterdagochtend bij de partytent in De Driesprong in het dorp staat. Het is tijd voor een brak ontbijt met de buurt. De barbecue staat aan voor de worstjes bij de eieren. Terwijl de ouderen gezellig zitten te kletsen, spelen de kinderen in het veld.

Op de achtergrond staat met grote letters Hollywood gespeld in het weiland. De Driesprong is speciaal voor het feest in Amerikaanse tinten. Terwijl de buurt zit te genieten van het ontbijt en de verhalen van gisteren de ronde doen, zit een grote Joe Biden-pop naast hen in het veld. Langs de huizen loopt een Walk of Fame. Plakkaten met daarop roze sterren met namen van Diana Ross en andere Amerikaanse sterren.