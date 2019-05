Meent van der Sluis, de 'fantast' die wel degelijk gelijk had over de aardbevingen

Eind jaren '40 begint de NAM met het winnen van gas, bij Coevorden. Op 29 mei 1959, morgen precies zestig jaar geleden, wordt het Groninger-gasveld voor het eerst aangeboord, een van de grootste gasvelden ter wereld.In de jaren '60 krijgt de NAM voor het eerst te maken met kritiek, omdat Noord-Nederland vaker getroffen wordt door aardbevingen. Ingenieur Willem Meijborg schrijft in 1963 als eerste over een verband tussen bodemdaling en gaswinning. De NAM ontkent stellig.Ruim twintig jaar later gaat geoloog en PvdA-Statenlid Meent van der Sluis uit Assen zich hier ook mee bemoeien. Het is net kwart voor negen in de ochtend geweest, Tweede Kerstdag in 1986. De bodem trilt bijna een minuut lang. Meent vertelt aan zijn vrouw Trijni dat dit door de gaswinning moet komen.Een paar dagen later maakt Van der Sluis zijn theorie wereldkundig in De Telegraaf. "De gaswinning bij Slochteren is de enige belangrijke verandering in de ondergrond, die hier de laatste honderden jaren heeft plaatsgevonden. Het ligt daarom erg voor de hand, dat de gaswinning en de beving alles met elkaar te maken hebben." De kans is volgens hem ook groot dat er meer aardbevingen zullen komen.De NAM reageert kort maar krachtig op de 'aantijgingen' van Van der Sluis. Toenmalig woordvoerder Frank Duut heeft geen zin om te reageren op 'dergelijke flauwekul'. "Wij verwijzen dit beslist naar het rijk der fabelen." Ook het KNMI wil er niets van weten.In de periode erna blijft Van der Sluis voet bij stuk houden. Naar eigen zeggen benaderen heel veel mensen hem die zeggen dat ze gedupeerd zijn door de NAM. Mensen klagen bij hem over scheuren in de muren, het verzakken van huizen en dat ze niet gehoord worden door de NAM, die het verband blijft ontkennen. "Het enige commentaar dat je van ons kunt krijgen is dat we geen enkele behoefte meer hebben om te reageren op de theorieën van Van der Sluis. Waarom niet? Omdat we het zat zijn en omdat hij geen geoloog is", aldus NAM-woordvoerder Duut in 1988 in het Nieuwsblad van het Noorden.Ondertussen begint Van der Sluis wel meer bijval te krijgen. Instanties beginnen interesse te krijgen en ook kranten publiceren ingezonden brieven van bezorgde mensen. Het duurt nog tot eind 1993 voordat er erkenning is voor Van der Sluis. In december van dat jaar concludeert een commissie die in opdracht van het ministerie van Economische Zaken dat er een verband is.Maar, zo stelt de commissie, het aantal aardbevingen en de aard daarvan is 'niet verontrustend'. In het ergste geval is er een kleine kans op lichte schade aan gebouwen in een klein gebied, zo schreef het Nederlands Dagblad op 22 december. Van der Sluis vindt het rapport nog onvolledig.Bovendien zegt de NAM, volgens Van der Sluis, dat er pas schade optreedt bij een beving van 3,3 op de schaal van Richter. "Van de zotte natuurlijk, want er zijn schadegevallen te over", aldus de Assenaar in gesprek met De Telegraaf in oktober 1994. "Ik heb altijd gezegd: laat de NAM maar bewijzen dat die bevingendoor de gaswinning komen."In de jaren erna blijft de discussie steeds weer oplaaien. Meent van der Sluis zal het meeste niet meer meemaken. Een zware aardbeving in Drenthe maakt hij nog wel mee. Roswinkel wordt in 1997 getroffen door een beving met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter, de zwaarste ooit in Drenthe. Van der Sluis overlijdt een paar jaar later in 2000 op 56-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Voormalig NAM-woordvoerder Duut biedt in 2015 excuses aan de weduwe van Van der Sluis.In de jaren erna wordt de provincie Groningen meerdere keren getroffen door, voor Nederlandse begrippen, zware aardbevingen. In 2006 kreeg Middelstum te maken met een beving van 3,5 op de schaal van Richter. Het hoogtepunt, of beter: dieptepunt, is in 2012. In Huizinge is een aardbeving met een kracht van 3,6.In 2018 volgt een flinke aardbeving in Zeerijp: 3,4 op de schaal van Richter. De meest recente beving is van vorige week in Westerwijtwerd, die dezelfde kracht had als in Zeerijp.Huizinge geldt in 2012 als een soort kantelpunt . Groningers zijn helemaal klaar met de NAM en met de overheid, die geen oog hadden voor hun veiligheid. In 2016 besluit het kabinet dat de gaskraan een stukje dicht gaat. In de jaren erna wordt dat steeds een beetje bijgesteld en komt de NAM uiteindelijk buitenspel gezet als het gaat om de schadeafhandeling. Vorig jaar werd uiteindelijk besloten dat de gaskraan in 2030 helemaal dicht gaat.Maar daarmee is het 'dossier aardbevingen' nog lang niet klaar. Mensen in het aardbevingsgebied lopen tegen enorme bureaucratie aan. De afhandeling van schades en de versterkingsoperatie in Groningen moet als een crisis worden aangepakt. Bovendien moet de gaswinning sneller worden afgebouwd. Dat adviseerde het Staatstoezicht op de Mijnen vandaag, naar aanleiding van de beving bij Westerwijtwerd.En dus had Meent van der Sluis het in 1986 al bij het rechte eind. Vanmiddag werd langs de A7 een aardbevingsmonument onthuld voor hem. Het monument is gemaakt in opdracht van Stichting Meent van der Sluis en is een antwoord op de gasmolecule, een kunstwerk dat ook langs de A7 staat. Een eerbetoon aan Meent van der Sluis, die 'fabeltjesverteller'.