Drentse Fiets4Daagse hoopt 8000 fietsers op de pedalen te krijgen

Vorig jaar was online inschrijven verplicht, dat was een van de coronamaatregelen. Dat is dit jaar niet meer nodig, daarom verwacht Broertjes nog veel deelnemers die zich nog op de dag zelf ter plekke zullen aanmelden. De voorzitter is opgelucht dat de Fiets4Daagse dit jaar weer op de traditionele manier kan: "Vorig jaar fietsten de deelnemers simpelweg van start naar finish, activiteiten onderweg konden niet. Dit jaar kunnen we daar wel weer mee uitpakken. Zo zijn er weer volop kinderactiviteiten, mogen deelnemers door Wildlands in Emmen fietsen, een bezoek brengen aan een boerderij en de traditie van het Fiets4Daagse-ontbijt op de woensdag is terug in alle startplaatsen." Ook het onthaal op de laatste dag kan weer groots, dat moest vorig jaar heel sober.