Bijenhouders Emmen zetten de kasten open tijdens Open Imkerijdagen

Drentse imkers van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging geven dit weekend een kijkje in de korf. Tijdens de Landelijke Open Imkerijdagen kan iedereen die interesse heeft in honing en de bijen die het maken langskomen voor een praatje over de zoemende insecten.

Het gaat nog niet bijzonder goed met de Nederlandse bijenpopulatie. In de afgelopen decennia is het aantal bijen in ons land sterk gedaald. Dat komt met name door de verstedelijking, het strakke maaibeleid en bestrijdingsmiddelen van de intensieve landbouw.

Voorlichting is dus belangrijk, vindt voorzitter Wim de Kleine van de bijenvereniging uit Emmen. Zijn mede-imkers staan paraat in het bijenpark in Emmermeer om belangstellenden alles te vertellen over het belang van bijen voor niet alleen de natuur, maar ook de mens.

Voedselvoorziening

"Bijen zijn essentieel voor onze voedselvoorziening. Ze bestuiven onze gewassen en zorgen dat die zich kunnen voorplanten", weet De Kleine. Wat hem betreft kan er niet genoeg aandacht komen voor de situatie waarin met name de bij in verzeild is geraakt. 's Zomers vliegen er wel een miljoen honingbijen rond die afkomstig zijn van de bijenkasten in Emmermeer, maar toch maakt imkervereniging zich nog steeds zorgen.

De Kleine: "Het gaat nu best goed, maar je ziet vooral in de winter dat hele bijenvolken soms sterven. Ze bezwijken aan een gebrek aan voedsel of gifstoffen uit de landbouw die ze eerder in het jaar al in hun lijven hebben gekregen. Je kunt aan de hoeveelheid honing die een volk produceert al zien hoe het met de bij gaat. Hier in Emmen halen we zo'n tien kilogram honing per seizoen uit een kast, terwijl dat wel zestig kilo kan zijn."

Bewustwording

Lichtpuntjes zijn er wel voor de bijen en die komen volgens de Emmer voorzitter vooral voort uit bewustwording. De Rijksoverheid wil dat er in 2030 een einde is gekomen aan de daling van het aantal bijen. Een aantal schadelijke insecticiden wordt of is al verboden.

Gemeenten, provincies en waterschappen kregen daarnaast de opdracht om bij het maken van natuurbeleid extra te letten op het versterken van de leefomgeving van bijen en andere bestuivers. Daarnaast zijn er ook boeren die stoppen met bepaalde bestrijdingsmiddelen en bij het bewerken van hun land aandacht besteden aan het laten groeien van bij- en vlindervriendelijke bloemen.