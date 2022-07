Vandalen laten 'onuitwisbare indruk' achter op monument Bovensmilde

Vandalen hebben de beschermlaag die om het monument voor de schoolgijzeling in Bovensmilde moest komen, beschadigd. In de beschermende laag zijn voetstappen en handafdrukken gezet.

"Er hebben behoorlijk wat mensen overheen gelopen. Er staan flink wat voetstappen ook en er zijn ook nog wat andere kleine beschadigingen", zegt Jan Poort. Hij was betrokken bij het aanbrengen van de beschermlaag. De epoxylaag werd gisteren aangebracht en is bedoeld om het net gerestaureerde monument te beschermen tegen weersinvloeden. Er werden wel maatregelen getroffen om de laag te beschermen, maar dat heeft niet het gewenste resultaat gehad, blijkt nu.

Nieuwsgierigheid

"We hebben donderdag de omkisting gemaakt en vrijdag de epoxy gegoten. Vervolgens hebben we de stellage om het monument ingewikkeld met folie zodat er geen zand, stof of beestjes in de beschermlaag terechtkomen", vertelt Poort. "In de folie hebben we ook nog een stuk doorzichtig gemaakt zodat mensen konden zien wat er achter de folie zat." Dat gebeurde om te voorkomen dat mensen uit nieuwsgierigheid onder het folie door zouden kruipen. "Want nieuwsgierigheid is op zo'n moment vaak nog het ergst."

De volgende dag bleken er toch mensen onder de folie door te zijn gekropen. Zij zijn over het monument gelopen of gekropen. De epoxylaag was nog niet hard en dus staan hun voetafdrukken nu in de beschermlaag. "Ik vind het gewoon jammer. We proberen het monument op deze manier nog jaren zichtbaar te houden voor iedereen. Er is heel lang keihard aan gewerkt en dan laat iemand op zo'n manier een soort onuitwisbare indruk achter." Poort zegt het met een lichte lach, maar wel als een boer met kiespijn.

Gebrek aan normen en waarden

Helemaal onuitwisbaar zijn de voetsporen gelukkig niet, vertelt Poort. "We kunnen het wel weer herstellen en dat gaan we ook doen, maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Ik heb het meeste moeite met het gebrek aan normen en waarden", zegt hij. "Zo'n monument daar blijf je gewoon af. Hier is heel lang keihard aan gewerkt door vrijwilligers om dit met geld uit de gemeenschap voor elkaar te krijgen. Dan is het heel erg sneu dat sommige mensen daar geen respect voor op kunnen brengen."

Voorlopig kan Poort nog niet veel doen. "We laten het nu uitharden. Daarna moeten we de plekken die beschadigd zijn schuren, polijsten en weer opnieuw vullen."

Dorpsproject