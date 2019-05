Volleybalster Anniek Siebring geniet van Oranje-debuut

Veel vaste speelsters van de nationale selectie hebben nu nog vrijaf omdat ze pas net klaar zijn bij hun club in het buitenland. Daardoor krijgen jongere speelsters nu een kans. Laura Dijkema uit Beilen heeft zich al wel bij de selectie gevoegd.Voor Siebring een mooie opsteker. "Het ene moment werd ik gebeld door de bondscoach en een week later stond ik al op Papendal te trainen. Ik heb nooit in Jong Oranje gespeeld. Ik had het nu nog niet verwacht dat de bondscoach zou bellen. Het heeft er vast mee te maken dat ik in de bundesliga speel. Hij heeft vast beelden gezien of hij is getipt", verklaart Siebring. "Het niveau is een stukje hoger dan dat ik gewend ben en het is ook allemaal professioneler. We doen hier bijvoorbeeld veel met video-analyse. Ik heb er al veel van geleerd".Na een trainnigsperiode op Papendal vloog ze vorige week met de nationale selectie naar Servië voor de eerste ronde van de Nations League. Tegen het gastland zat ze nog op de bank, maar tegen Turkije mocht ze invallen en tegen Korea speelde ze elke set wel even.Vanavond treedt ze in Apeldoorn met Oranje aan tegen Brazilië. Later deze week volgen ook Bulgarijë en Polen. "Het kan maar zo zijn dat het daarna voorbij is voor mij. Veel ervaren speelsters zijn nu weer in Papendal begonnen met trainen en sluiten binnenkort weer aan bij de selectie. De volgende ronde van de Nations League is in Hong Kong. Daarna volgen Duitsland en Rusland nog", licht Siebring toe.De 22-jarige Drentse verruilde afgelopen jaar VC Sneek voor het Duitse VfB Suhl. Daar traint ze twee keer per dag en kan ze leven als prof. Inmiddels heeft ze haar contract in Duitsland verlengd. Begin augustus moet ze zich weer bij de club melden voor het nieuwe seizoen.