Borger-Odoorn wil door met buurtbedrijf, maar het moet wel efficiënter

Het buurtbedrijf startte in september 2016. Twee teams werken vanuit Borger en Nieuw-Buinen. Ze doen tegen een kleine vergoeding allerlei klussen. Het gaat vooral om werk wat anders zou blijven liggen. Het mes snijdt aan twee kanten: de klant is blij en de medewerkers doen werkervaring op en leren om samen te werken.De pilot zit er nu op. "Het is succesvol verlopen", blikt wethouder Nynke Houwing (VVD) terug. "De medewerkers bouwen dagritme op en ze doen zinvol werk. We hebben zelfs gezien dat een aantal mensen is doorgestroomd naar een betaalde baan. Tegelijk moeten we ook constateren dat wel een dure pilot is geweest."Volgens de wethouder heeft dat ook te maken met de begeleiding die de medewerkers bij het buurtbedrijf krijgen, maar ook materialen en huisvesting kosten geld. "We gaan in elk geval dit jaar nog door", zegt Houwing. "Intussen denken we na over het vervolg. We willen er graag mee doorgaan, maar moeten ook naar de kosten kijken. Het zou een idee kunnen zijn om de teams samen te voegen en ze bijvoorbeeld op onze gemeentewerf onder te brengen."