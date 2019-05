Lichtgevend aardbevingsmonument voor Meent van der Sluis onthuld langs A7

Langs de A7 is vanmiddag het aardbevingsmonument onthuld voor de Drentse geoloog Meent van der Sluis (1944 - 2000). Van der Sluis stelde als één van de eersten dat er een verband was tussen de gaswinning en aardbevingen in Groningen.

De onthulling werd gedaan door Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.Het monument is gemaakt in opdracht van Stichting Meent van der Sluis en is een antwoord op de gasmolecule, een kunstwerk dat ook langs de A7 staat, ter hoogte van Slochteren en Hoogezand.Het aardbevingsmonument is gemaakt van cortèn-staal en stelt een gebarsten baksteen voor, als symbool voor het leed dat de aardgaswinning veroorzaakt(e). In de nacht geeft de barst licht. Het is ontworpen door Karel Buskes.De in Emmer-Erfscheidenveen geboren PvdA-politicus en geoloog Meent van der Sluis maakte in 1986 zijn theorie bekend dat Groningse aardbevingen kwamen door het winnen van gas door de NAM.De aardoliemaatschappij ontkende jarenlang dat er enig verband was tussen de gaswinning en het beven van de aarde. Uiteindelijk bleek Van der Sluis gelijk te hebben gehad.