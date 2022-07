'Verdwenen' eikenprocessierupsen bleven jaar of meer ondergronds

De rups houdt zich in de zomer op in eikenbomen en gedijt het beste bij warm weer. Het beestje heeft haartjes en die kunnen onder meer jeuk, ademhalingsproblemen en klachten aan de ogen geven. In 2019 zorgde de rups voor veel overlast en konden de bestrijders het werk nauwelijks aan.

De afgelopen twee jaar viel de overlast mee. Dit kwam door de relatief lage temperaturen in het voorjaar. De rups werd vorig jaar werd in 17 procent van de bijna 110.000 gemonitorde bomen waargenomen.

Uit een rondvraag van RTV Drenthe blijkt de overlast in Drentse gemeenten nagenoeg gelijk blijft. Dat is vooralsnog het geval in de de gemeenten Coevorden, Assen, Borger-Odoorn en Meppel. Hoewel Westerveld de eikenprocessierups niet anders bestrijdt dan vorig jaar, kan een woordvoerder nog niet zeggen of de overlast vergelijkbaar is met eerdere jaren.