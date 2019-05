Ook Coevorden heeft nu een plantenasiel

Tegen een symbolisch bedrag kan iemand de planten weer kopen. "Dat kan een euro zijn, of tien euro", zegt Sanne Hulsegge. "Van dat geld kunnen we dan potgrond kopen en andere benodigde spullen."Huur betalen, hoeven de dames van het plantenasiel niet. Via STIP (Stichting Tijdelijke Invulling Panden) mogen ze van deze ruimte gebruikmaken. "Hier kunnen we in tot een nieuwe huurder zich meldt."Maar het is meer dan een plantenasiel. Ook is er plek om tot rust te komen en een boek te lezen. "Mensen kunnen voor twee euro een 'blind date doen' met een boek. Het is ook de bedoeling dat ze hier tot rust komen en terecht kunnen voor een kopje thee of koffie."""En dan vooral hun telefoon in het zogenaamde no-WiFi bakje doen. Zodat ze offline kunnen ontspannen tussen de planten."