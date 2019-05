Drent hoopt kunst te slijten in Japan

Vol trots zet de kunstenaar uit Emmer-Compascuum zijn helm, de zogenaamde JapanTokyoHelm, op. Boven op de helm staat een fantasievoertuig bestuurd door een aantal kleine mannetjes. "Ik word blij als ik mijn helm opzet. Vooral als je mensen ziet die naar je kijken, want meestal lachen ze zich helemaal kapot", aldus de kunstenaar.Arling gaat naar de Tokyo International Art Fair. Hij hoopt zijn kunstvorm een beetje onder de aandacht te brengen in Japan. "In 2015 kwam ik een galeriehouder in Florance tegen. Ze vertelde me dat ik wereldberoemd zou worden als ik naar Tokyo kom", legt hij uit.Zo gek hoeft het volgens de kunstenaar niet te worden. Hij is al blij als er meer aandacht komt voor zijn kunstwerken. "Ik wil gewoon dat mijn kunstwerken wereldwijd worden gezien. Hier in de omgeving kennen mensen mij wel, maar ik wil dat mijn kunstwerken over de hele wereld worden bekeken. Dan is Tokyo in Japan een goed begin."In totaal neemt de kunstenaar zes kunstwerken mee naar Tokyo. "De doelstelling is dat ze alle zes daar blijven". Hoeveel het kost? "Deze helm zit nu op 14.000 euro", zegt Arling.Op 4 juni stapt Arling met zijn JapanTokyoHelm in het vliegtuig op weg naar de Tokyo International Art Fair. Het avontuur duurt tot en met 12 juni.