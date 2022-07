Ludieke recordpoging Sweelpop gelukt: 'Afwassen in de nacht was pittig'

Zo'n recordpoging is een oude traditie rond Sweelpop. Omdat het festival dit jaar veertig jaar bestaat, werd besloten veertig uur lang af te wassen. "Gisteravond om 23.00 uur waren we klaar", zegt bestuurslid Jorn Scholing. Je zou verwachten dat de laatste loodjes het zwaarst wegen, maar dat was volgens Scholing niet het geval. "Het was goed te doen, want we deden het met z'n allen en er kwamen ook wat mensen op af."