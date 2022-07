Levende standbeelden vermaken Westerbork tijdens Stiefkiek'n

Een vakkundige jury onder leiding van Jacques d'Ancona mocht bepalen welk standbeeld het mooiste is. Geen sinecure, want ook internationale professionals lieten hun kunsten zien.

Rijdend in een wagentje bekijkt de jury alle deelnemers. In haar oordeel gaat het niet om wie het beste stil kan staan. Wel kijkt de jury naar originaliteit, de act die erbij hoort en het grimeerwerk. "We zijn op zoek naar het meest bijzondere en persoonlijke beeld. Onze visagie-kenner let heel erg op de afwerking van de schmink en het complete plaatje", vertelt juryvoorzitter D'Ancona.