104-jarige Hoogeveense: Ik heb toch maar een pakje voor de zomer besteld

Janssen maakt de meeste dagen haar eigen maaltijd en verzorgt ook zichzelf. "Alleen 's ochtends krijg ik tien minuten hulp bij het aantrekken van steunkousen", zegt ze.Hoe heeft ze dat gedaan, zo oud worden? "Met de kracht van boven, want dat is voor mij wel heel belangrijk. Ik kan nu niet meer zelf naar de kerkdienst gaan, maar de dienst volgen kan wel voor de televisie. De zondag blijft voor mij de zondag."Voor het onderzoek werd haar bloed afgenomen en ze moest allerlei testjes doen. "Ik moest allemaal sommetjes maken. En als ik ergens het bos in ging, moest ik ook zorgen dat er weer uitkwam. En het moest ook nog binnen de tijd", lacht ze.Janssen woont nu in een serviceflat in Hoogeveen en is in 1915 geboren in Ter Aard, een buurtschap bij Assen. Toen ze 23 jaar was ging ze trouwen en vertrok ze naar Amsterdam. Zij en haar man kregen vier kinderen. Haar zoon nam het bedrijf van haar man in Amsterdam over en toen keerde ze terug naar Drenthe. Samen met haar man kocht ze een stuk grond in Dalen en liet daar een bungalow bouwen, waar ze 22 jaar woonde. Haar man overleed aan Alzheimer, waarna ze in Hoogeveen ging wonen.Ze is heel tevreden over haar leven, maar zo oud als Hendrikje van Andel-Schipper hoeft ze niet te worden. "Nee, 115 jaar oud worden hoeft van mij niet. Maar ik heb vandaag net een pakje binnen gekregen wat ik toch maar besteld heb. Als het dan zomer is, wil ik dat wel graag dragen. Ik doe het toch maar wel. Je moet toch een beetje meegaan met de tijd", aldus de kwieke Janssen.