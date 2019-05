Cel geëist voor veroorzaken ernstig ongeluk op A28

Ook eiste ze twee jaar rijontzegging, waarvan één voorwaardelijk tegen de man. Op zijn strafblad staan volgens de aanklaagster al negen eerdere verkeersovertredingen.Op 29 juni 2017 rijdt een jonge vrouw met haar vriend en honden in de auto over de A28 vanuit de richting Groningen naar Assen. Als ze bij Assen-Noord een auto aan het inhalen is, komt er plotseling een andere auto hard van achteren aanrijden. Hij knippert met zijn lichten. Zodra ze naar rechts kan, doet ze dat. Als de auto haar inhaalt, kijkt ze de bestuurder aan en wijst naar haar voorhoofd, omdat ze vindt dat hij idioot rijdt.Dan voegt hij pal voor haar in en trapt op de rem. Om te voorkomen dat ze erop klapt, geeft ze een ruk aan het stuur naar links. Ze verliest de macht over het stuur. De auto vliegt drie keer over de kop, over een sloot langs de A28 en belandt op de kop in een weiland. Ze heeft vier gebroken ribben, een gekneusde long en knieletsel. Ze is ook bont en blauw en ligt een week in het ziekenhuis. Haar vriend loopt onder meer snijletsel op. De honden worden uit de auto geslingerd, maar blijven ongedeerd.Twee andere bestuurders die vlak achter de vrouw reden, vertellen de politie later ook dat de Assenaar de auto van de vrouw afsneed en daarna hard remde. Het leek of hij geïrriteerd was. “Een bewuste daad”, zei een van de getuigen.De verdachte was vandaag in de rechtbank in Assen zich van geen kwaad bewust. Hij reed bij de afslag Assen-Noord de uitvoegstrook op en voelde toen dat hij van achteren werd aangetikt. “Opeens zag ik die auto rollen. Pas daarna heb ik geremd. Ik heb de slachtoffers uit de auto geholpen en snap niet waarom ik hier zit”, aldus de Assenaar. Volgens de officier van justitie gebeurde het ongeluk meer dan een kilometer voor de afrit.Verklaringen van getuigen na een ernstig ongeluk zijn vaak niet betrouwbaar, stelde de advocaat van de Assenaar. “Er gebeurt iets heftigs, wat je totaal niet verwacht en daarna moet je het in je geheugen gaan reproduceren.” Ook verschillen de verklaringen veel van elkaar, aldus de advocaat. Hij vindt dat er te weinig bewijs is dat zijn cliënt roekeloos heeft gereden.