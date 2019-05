ACV begint vanavond aan cruciale weken van het seizoen

Twee Drentse clubs komen nog in aanmerking voor promotie naar de derde divisie: vv Hoogeveen en ACV. De Hoogeveners stromen, door de tweede plek in de eindstand van de zondaghoofdlasse A, pas in de tweede ronde in en ACV begint vanavond al aan de belangrijkste fase van het seizoen. Tegenstander in Assen is SC Feyenoord, de amateurtak van de befaamde profclub uit Rotterdam.

Het duel op sportpark Catawiki begint om 20.00 uur. Zaterdagmiddag is in Rotterdam de return en de winnaar van dit tweeluik plaatst zich voor de halve finale (opnieuw een dubbele ontmoeting) op weg naar de finale op 15 juni.Na de degradatie uit de 3e divisie, vorig seizoen, hoopte ACV op een snelle terugkeer op dat niveau. Het liefst door middel van de titel in de zaterdaghoofdklasse B. De start van het seizoen was uitstekend, want de ploeg van trainer Fred de Boer won de eerste periodetitel. Toch kon ACV de koppositie niet vasthouden en uiteindelijk eindigde de club uit Assen op een toch wel teleurstellende 5e plaats, met tien punten achterstand op kampioen Excelsior'31.De laatste wedstrijd, afgelopen zaterdag, zal ACV toch wel het nodige vertrouwen hebben gegeven want koploper Sparta Nijkerk werd knap op 1-1 gehouden, waardoor die club het kampioenschap misliep.Feyenoord, dit seizoen debutant in de hoofdklasse A van het zaterdagvoetbal, pakte dit seizoen net als ACV 54 punten. Toch eindigde de club uit Rotterdam daarmee hoger, namelijk op plek 3. Kampioen werd Ter Leede voor FC Volendam 2.De Rotterdamse club is aan een zeer sterke opmars bezig want in het seizoen 2013/2014 speelde Feyenoord nog in de 4e klasse. Drie titels op rij volgden en in de 1e klasse, in het seizoen 2016/2017 stokte de machine. Alhoewel, de tweede plek in de competitie leverde de club wel een periodetitel op. De nacompetitie werd echter niet gewonnen. In 2017/2018 volgde het kampioenschap en dus promotie naar de hoofdklasse.De meest opvallende speler bij Feyenoord is Junior Obiku, de zoon van oud-prof Mike Obiku. Junior werd dit seizoen topscorer van Feyenoord met 12 goals.