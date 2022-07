Egbert Zijlstra 's werelds beste op halve marathon 70+: 'Onvoorstelbaar'

ATLETIEK - Egbert Zijlstra (72 jaar) uit Emmen heeft goud gepakt op de halve marathon voor atleten van boven de zeventig jaar tijdens the World Masters Athletics. In het Finse Tampere liep Zijlstra naar een tijd van 1.26.22. "Onvoorstelbaar hè?", lacht Zijlstra een dag na zijn prestatie. Hoewel zijn kansen op een goede eindklassering vooraf gunstig leken, moest de Emmenaar het op het moment suprême nog wel even waarmaken. En dat deed hij.

The World Masters Athletics (WMA) is een atletiektoernooi waar de beste 35+-atleten van over de hele wereld hun krachten meten. In verschillende disciplines zijn er wedstrijden voor oplopende leeftijdscategorieën. De Emmenaar was de beste in de categorie 70 tot 75 jaar. Hij was bijna drie minuten sneller dan de Australische nummer 2 Yassine Belaabed. De oudste deelnemer aan de wedstrijd was de Italiaan Angelo Squadrone, de 93-jarige Italiaan liep de 21,1 kilometer in iets minder dan 3,5 uur.

Favoriet

Dat Zijlstra ervandoor ging met de titel bij de 70+'ers verbaast zijn trainer Henk Hartman niet. "Ik had het stiekem wel een beetje verwacht. Op basis van de beste jaartijden mocht je er wel van uitgaan. Maar het moet nog wel gebeuren", zegt zijn trainer blij. "Recent liep hij nog een halve marathon in 1.27, dat was een tussendoortje. Dus qua tijd stak hij er bovenuit."

Zijlstra beaamt de uitspraken van zijn trainer. "Ik zeg wel dat ik geen druk voel, maar als je goede jaartijden neerzet, is er altijd wel een beetje sprake van druk", geeft hij toe. Toch is het winnen van een marathon tijdens de WMA volgens hem niet iets wat je zomaar even doet. "Atleten die denken dat ze in hun leeftijdscategorie kans hebben om wereldkampioen te worden, gaan naar deze masters. En los van de favorieten heb je altijd wel lopers die voor een verrassing zorgen. Dat geeft wel een bepaalde spanning."

Kapot op laatste kilometers

In Tampere ging Zijlstra voortvarend van start. "Ik liep met twee loopmaten die in een andere leeftijdscategorie meededen en normaal sneller zijn dan ik. Het was warm, er stond geen wind en daar hadden zij blijkbaar moeite mee, terwijl ik er geen last van had. Ik had er vooral in mijn twee laatste kilometers moeilijk. Toen liep ik in de volle zon en ging ik helemaal kapot", weet Zijlstra nog goed. "Maar dat is niet erg", voegt hij er direct aan toe.

Waar deelnemers van dergelijke wedstrijden tijdens de wedstrijd nog weleens op de hoogte worden gehouden van hun positie in het deelnemersveld, was daar tijdens de WMA geen sprake van. "Toevallig stond er iemand langs de lijn die riep dat ik eerste stond", lacht Zijlstra. "Verder had ik geen idee hoeveel voorsprong ik had op mijn naaste achtervolger en dat maakt het ook wel weer spannend."

Genieten

Een dag na zijn prestatie heeft de sportieve Emmenaar naar eigen zeggen nog wat last van zijn benen en heupen. "Maar dat heb ik er wel voor over", klinkt het opgetogen. De komende weken staan in het teken van rust en daarna kan het vizier worden gericht op een volgende marathon. Toch vergeet Zijlstra niet om te genieten van zijn prestatie in Finland. "Nee, zeker niet. Daarvoor is het te bijzonder. En ik heb er erg van genoten. Ja echt, ik vind het nog steeds onvoorstelbaar."