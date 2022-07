Emmenaar Egbert Zijlstra 's werelds beste op halve marathon 70+

The World Masters Athletics (WMA) is een atletiektoernooi waar de beste 35+-atleten van over de hele wereld hun krachten meten. In verschillende disciplines zijn er wedstrijden voor oplopende leeftijdscategorieën. De Emmenaar was de beste in de categorie 70 tot 75 jaar. Hij was bijna drie minuten sneller dan de Australische nummer 2 Yassine Belaabed.